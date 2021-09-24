Внезапно наступивший холод и практически полное отсутствие бабьего лета успели ошарашить саратовцев. Однако терпеть холода придется немного — в следующем месяце тепло обещает вернуться в Саратовскую область.

Об этом корреспонденту интернет-издания «Новости Саратова» рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Столбик термометра обещает быть выше средних значений — этому поспособствует отсутствие циклона.

Пока что говорить о потеплении не приходится — в ближайшие одни ночью будет до 11 градусов тепла, а днем до +17. От дождей отдохнуть придется только в субботу, а на следующей неделе снова придется готовить зонтики. А греть жителей региона будет только мысль о возвращении бабьего лета.