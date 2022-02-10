В четверг 10 февраля в Саратове сохранится пасмурная погода. 

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в течение дня осадки не ожидаются.

Температура воздуха составит -1…-4 градуса.

Ветер переменного направления с порывами до 11 м/с. 

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА