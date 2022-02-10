Домой Рубрики Новости Саратова Синоптики обещают саратовцам четверг без снега РубрикиНовости Саратова Синоптики обещают саратовцам четверг без снега По Новости Саратова - 10.02.2022 53 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В четверг 10 февраля в Саратове сохранится пасмурная погода. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в течение дня осадки не ожидаются. Температура воздуха составит -1…-4 градуса. Ветер переменного направления с порывами до 11 м/с. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Под Саратовом спасатели вызволили из снежного плена трех мужчин на застрявшем грузовике Жители микрорайонов Саратова утром не могут уехать на общественном транспорте В Саратове встали трамваи пяти маршрутов ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Под Саратовом спасатели вызволили из снежного плена трех мужчин на застрявшем... Новости Саратова - 10.02.2022 0 Грузовая "ГАЗель" застряла в ночь на 10 февраля в Энгельсском районе Саратовской области. Как сообщили в Саратовской областной службе спасения, в 00.25 на пульт оперативного... Жители микрорайонов Саратова утром не могут уехать на общественном транспорте 10.02.2022 В Саратове встали трамваи пяти маршрутов 10.02.2022 Саратовскую область чистят от снега 1248 снегоуборочных машин 10.02.2022 10 февраля — День рождения утюга 10.02.2022