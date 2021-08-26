В Саратове в четверг 26 августа не жарко. 

Столбик термометра покажет в тени максимально +26 градусов. 

Синоптики прогнозируют в Саратове небольшую облачность без осадков.

Ветер до 9 м/с. В целом погода весьма комфортная. 

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА