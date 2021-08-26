Домой Рубрики Новости Саратова Синоптики обещают саратовцам ясный день без осадков РубрикиНовости Саратова Синоптики обещают саратовцам ясный день без осадков По Новости Саратова - 26.08.2021 87 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове в четверг 26 августа не жарко. Столбик термометра покажет в тени максимально +26 градусов. Синоптики прогнозируют в Саратове небольшую облачность без осадков. Ветер до 9 м/с. В целом погода весьма комфортная. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Преподаватель ПИУ РАНХиГС выступила модератором на полуфинале конкурса «Цифровой прорыв» Депутаты совместно с родителями учащихся продолжают проводить общественную приёмку школ Андрей Воробьев обсудил с жителями Заводского района план перспективного развития микрорайона «Авиатор» ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Преподаватель ПИУ РАНХиГС выступила модератором на полуфинале конкурса «Цифровой прорыв» Новости Саратова - 26.08.2021 0 Прошёл полуфинал конкурса «Цифровой прорыв» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Полуфинальный этап ознаменовался проведением хакатона «Креативные индустрии. Коммуникации и контент»,... Депутаты совместно с родителями учащихся продолжают проводить общественную приёмку школ 26.08.2021 Андрей Воробьев обсудил с жителями Заводского района план перспективного развития микрорайона... 26.08.2021 Пять улиц Саратова остались без воды до вечера 26.08.2021 В Саратовской области сгорело сельское кафе 26.08.2021