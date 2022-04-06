Домой Рубрики Новости Саратова Синоптики обещают в среду в Саратове ветер и дождь РубрикиНовости Саратова Синоптики обещают в среду в Саратове ветер и дождь По Новости Саратова - 06.04.2022 138 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В среду 6 апреля в Саратове сохранится пасмурная погода. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, днем в городе до +6. Во второй половине дня вероятны осадки в виде дождя. Ветер южного направления с порывами до 13 м/с. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Министр Андрей Разборов обещает снизить цены на сахар и обеспечить всех желающих солью Водителей Саратова предупредили о перекрытии улицы Чернышевского из-за ремонта почти на полгода 6 апреля — День работников следственных органов МВД РФ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Министр Андрей Разборов обещает снизить цены на сахар и обеспечить всех... Новости Саратова - 06.04.2022 0 Министерство экономического развития Саратовской области прогнозирует в ближайшее время падение цен на сахар. Информацией об этом на координационном совете в правительстве региона 6 апреля поделился... Водителей Саратова предупредили о перекрытии улицы Чернышевского из-за ремонта почти на... 06.04.2022 6 апреля — День работников следственных органов МВД РФ 06.04.2022 Из-за порыва на улице Хомяковой часть Саратова осталась до вечера без... 06.04.2022 Синоптики обещают в среду в Саратове ветер и дождь 06.04.2022