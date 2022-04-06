В среду 6 апреля в Саратове сохранится пасмурная погода. 

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, днем в городе до  +6.

Во второй половине дня вероятны осадки в виде дождя.

Ветер южного направления с порывами до 13 м/с. 

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