Антициклон, который долгое время привносил холод в Саратовскую область, уходит за Урал.

Синоптик регионального Гирометцентра Лариса Васильева рассказала корреспонденту интернет-издания “Новости Саратова” о том, какой именно погоды ждать горожанам на этой неделе.

В ближайшие сутки ночью будет -17-22 градуса, в Правобережье -13-15, днем -8-13, на западе области -4-6, а небо затянет облаками.

Завтра днем на западе области ожидается небольшой снег, 16 декабря местами в Правобережье ожидается снег, температура ночью понизится до -10-15 градусов, днем поднимется до -3-8, на северо-востоке региона до -13. При этом порывы юго-восточного ветра достигнут 3-8 метра в секунду.

В ночь на четверг ожидается -13-18 градусов, днем -3-8, на северо-востоке региона до 13 градусов мороза. Местами будет туман и небольшой снег.

В пятницу будет самый мягкий день с небольшим снегом, ночью всего -5-10 градусов мороза, на северо-востоке региона до -13, а днем +1-4 градуса, на северо-востоке области до -9.

К субботе вновь придут холода, ночью будет -5-10 градусов, а ночью -2-7.

В Саратове в ближайшие сутки будет -15-17 градусов мороза, ночью -8-10, следующей -11-13, днем -6-8, на четверг -12-14 градусов мороза, а днем -5-7, в ночь на пятницу -7-9 градусов мороза, днем 0-2.

Вечером четверга и в пятницу ожидается снег, а суббота пройдет без осадков. Будет -8 градусов ночью и -5 днем.