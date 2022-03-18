Синоптики прогнозируют «настоящую весну», которая скоро наступит в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Синоптики рассказали о погоде на наступающих выходных, 18 и 19 марта. На погоду в это время повлияет антициклон.

Он принесет морозный воздух. Но обильный снегопад, который засыпал Саратовскую область на протяжении последних нескольких дней, наконец закончится. Сильного ветра также не ожидается.

По прогнозу, ветер будет северным и подует со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха в выходные также наконец-то порадует. В субботу и воскресенье днем будет небольшое потепление: воздух прогреется до -6…-1. В субботу ночью, однако, снова ожидается небольшой мороз, -15…-20 градусов.

В воскресенье ночью будет чуть менее морозно -10…-15.

С понедельника в Саратовскую область постепенно придет долгожданная весенняя погода. Она сохранится на всю неделю.

Днем воздух прогреется до -2…+3 градусов. Ночью чуть более морозно, от -4 до -9 градусов, в некоторых районах все еще ожидаются морозы до -15 и даже -20 градусов.

Погода будет облачная, также возможны небольшие осадки — в заволжских районах пойдет мокрый снег.

По градации синоптиков, метеорологическая весна – это температура в среднем за сутки выше нуля. Такую стоит ожидать не ранее 30 – 31 марта.