В следующий вторник, 24 марта, в Саратовской области будут проверят системы оповещения, сообщает пресс-служба управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства.

Проверка пройдет с с 15:00 до 16:00 по местному времени. Система оповещения передаст сигнал «Внимание всем!». Поле выключения электросирен по средствам радио и телевещания будут переданы речевые сообщения о проведении комплексной технической проверки.

Население области просят не поддаваться панике, услышав сигнал, а включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, телевизоры на каналы местных телестудий и выслушать сообщения, передаваемые оперативным дежурным.