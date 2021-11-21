Следователи проводят проверку по факту публикации на сайте, в которой сообщается о некачественном доме, в который заселили детей-сирот. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В поселке Солнечный был возведен дом на улице Лисина,14А, в котором выделили жилье детям-сиротам.

Как сообщается в публикации, через год после заселения в подвале появилась вода из-за некачественного выполнения фундамента, а также начала отрываться часть крыши, которая уже протекала несколько раз. Помимо этого, в здании постоянно появляются мыши и комары.

Жильцы пожаловались, что управляющая компания больше чем год требует с жителей плату за вывоз строительного мусора.

По результатам проверки следователями будет принято соответствующее решение.