С сегодняшнего дня, 8 ноября, на территории Саратовской области снова начинает работать система QR-кодов.

Такое решение приняли в региональном правительстве региона из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

В области запрещено проводить спортивные, массовые и публичные мероприятия на открытом воздухе с численностью более 50 человек.

Список мест, куда жители региона смогут попасть только при наличии кода, также расширился:

— спортивные мероприятия, которые не запрещены;

— фитнес-центры;

— плавательные бассейны, аквапарки, бани и сауны;

— объекты культуры (театры, кинотеатры, филармонии, дома культуры, цирки, концертные организации и т.п.);

— предприятия общественного питания;

— гостиницы;

— организации, оказывающие косметологические, косметические услуги, парикмахерские, салоны красоты, СПА-салоны, массажные салоны, солярии;

— кальянные;

— организации, осуществляющие деятельность по оказанию бытовых услуг;

— организации, оказывающие косметические услуги, парикмахерские, салоны красоты, СПА — салоны, массажные салоны, солярии;

— организации, осуществляющие деятельность по оказанию бытовых услуг;

— магазины, торгующие непродовольственными товарами (за исключением товаров первой необходимости);

— торговые центры;

— микрофинансовые и страховые организации.