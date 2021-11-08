С сегодняшнего дня, 8 ноября, на территории Саратовской области снова начинает работать система QR-кодов.
Такое решение приняли в региональном правительстве региона из-за высокой заболеваемости коронавирусом.
В области запрещено проводить спортивные, массовые и публичные мероприятия на открытом воздухе с численностью более 50 человек.
Список мест, куда жители региона смогут попасть только при наличии кода, также расширился:
— спортивные мероприятия, которые не запрещены;
— фитнес-центры;
— плавательные бассейны, аквапарки, бани и сауны;
— объекты культуры (театры, кинотеатры, филармонии, дома культуры, цирки, концертные организации и т.п.);
— предприятия общественного питания;
— гостиницы;
— организации, оказывающие косметологические, косметические услуги, парикмахерские, салоны красоты, СПА-салоны, массажные салоны, солярии;
— кальянные;
— организации, осуществляющие деятельность по оказанию бытовых услуг;
— организации, оказывающие косметические услуги, парикмахерские, салоны красоты, СПА — салоны, массажные салоны, солярии;
— организации, осуществляющие деятельность по оказанию бытовых услуг;
— магазины, торгующие непродовольственными товарами (за исключением товаров первой необходимости);
— торговые центры;
— микрофинансовые и страховые организации.