Биорепеллентация – эффективный и экологичный метод борьбы со стаями птиц, преимущественно из семейств синантропных, врановых и чайковых, которые традиционно концентрируются вокруг объектов по обработке твердых коммунальных отходов. Для отпугивания пернатых используются специально обученные хищные или ловчьи птицы (биорепелленты). Это единственный метод борьбы с пернатыми, к которому у них не возникает привыкания, так как страх перед хищником заложен на генетическом уровне. В России и за рубежом биорепеллентация успешно применяется на аэродромах и других объектах, в частности на территории Московского Кремля.

В нашей стране метод биорепеллентации, как средство отпугивания стайных птиц на объектах по обращению с твердыми коммунальными отходами, впервые был испытан в новочебоксарском филиале АО «Ситиматик» в Республике Чувашия. До этого ловчих птиц в качестве биорепеллента на полигонах ТКО ни в СССР, ни в современной России не использовали.

В настоящее время на территории полигона ТКО новочебоксарского филиала АО «Ситиматик» проходят обучение сотрудники саратовского филиала компании. Недельная образовательная программа и практические занятия подготовлены и проводятся экспертами НКО «Русский сокол». В программу обучения, среди прочего, включены: основы поведения стайных птиц на полигонах ТКО, правила содержания, кормления и лечения служебных ловчих, а также методика использования биорепеллента в комплексе с применением технических средств отпугивания птиц.

Решение о распространении практики биорепеллентации на полигонах ТКО группы компаний принял генеральный директор АО «Ситиматик» Алексей Колдунов. В настоящее время на объектах в Саратовской и Мурманской областях строятся специальные вольеры для соколов и ястребов. По завершению обучения сотрудников, птицы будут доставлены на полигоны и приступят к работе.