В рамках долгосрочной просветительской программы по экологически безопасному обращению с ТКО Саратовский филиал компании «Ситиматик» провёл экскурсию на Энгельсском мусоросортировочном комплексе для группы инициативных граждан. В компанию обратились жители Энгельса, которые заинтересовались темой переработки отходов после открытия экопункта «Вторматик».

В ходе посещения комплекса группа познакомилась с полным сортировочным циклом – от взвешивания и разгрузки въезжающих на комплекс мусоровозов до основной многокомпонентной сортировки и отправки вторсырья в пресс для упаковки. Участникам подробно рассказали о каждом этапе обращения с ТКО, чтобы можно было сопоставить трудоемкость каждого этапа с конечным результатом.

Экскурсанты узнали также о внедрении на производственных объектах компании «Ситиматик» комплексной системы обращения с отходами: обрабатывается 100% собранных отходов, отбирается в процессе сортировки до 21 полезной фракции для передачи предприятиям-переработчикам. Со специалистами гости обсудили процесс внедрения системы раздельного сбора отходов, важность экопросветительской работы, развитие сознательного потребления и воспитание бережного отношения к окружающей среде.

Вторым этапом мероприятия стало посещение пункта приёма вторсырья «Вторматик» в Энгельсе, где участники смогли сдать накопившиеся пластиковые бутылки и картон, получив за них денежное вознаграждение.

«Уже больше года я практикую раздельный сбор отходов и сдаю вторсырьё на переработку. Когда я узнала про энгельсский мусоросортировочный комплекс, стала искать возможность попасть туда и своими глазами увидеть эти технологии, узнать, что происходит дальше с отходами, как происходит захоронение. Сегодня я поразилась насколько все продумано до мелочей, как слаженно все работает: и конвейер, и люди. Спасибо «Ситиматику» за их экопросветительскую деятельность, моя мечта сбылась», — поделилась впечатлениями участница экскурсии Лана Алексеева.

За время работы концессионных объектов с обучающими и профориентационными мероприятиями их посетило более 4 тыс. учащихся и педагогов высших, специальных и средних учебных заведений региона, общественных деятелей и экологических активистов. Просветительская программа компании реализуется с 2015 года и отмечена рядом престижных международных и всероссийских премий.