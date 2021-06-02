Саратовский филиал АО «Ситиматик» приступил к установке дополнительного оборудования на мусоросортировочном комплексе в Энгельсе. В рамках проекта стоимостью более 11 миллионов рублей началась установка двух конвейерных линий и пресс-компакторов.

Новые реверсивный и подающий конвейеры отечественного производства позволят увеличить суточную производительность комплекса на 10 процентов. Монтаж двух современных пресс-компакторов чешского производителя позволит сократить регламентированные технические перерывы. Также проведена реконструкция площадки приема ТКО, что позволило увеличить ее на 20 процентов.

— АО «Ситиматик» ставит задачу по улучшению работы мусоросортировочных комплексов в соответствии с современными экологическими требованиями. Мы стараемся идти в ногу со временем и совершенствовать наши объекты согласно новым техническим стандартам для повышения производительности и исполнения целевых показателей нацпроекта «Экология». Новое оборудование позволит качественно усилить обработку поступающих отходов и усовершенствует наши технические процессы, – заявил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Новая коммунальная инфраструктура, построенная АО «Ситиматик», обеспечивает сокращение экологического ущерба Саратовской области от коммунальных отходов. Благодаря современному техническому оснащению концессионных объектов, достигается практически стопроцентная обработка всего объема поступающего ТКО и извлечение 15 видов вторсырья. Сортировка существенно снижает нагрузку на карты межмуниципальных полигонов захоронения отходов и продлевает работу всей коммунальной инфраструктуры.