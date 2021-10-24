Прокуратура Саратовской области по поручению руководителя Сергея Филипенко организовала проверку по факту жестокого обращения с девочкой.

Напомним, на улице Тверская в Ленинском районе Саратова женщина тащила ребенка волоком по ступенькам лестницы.

Региональное ведомство установило личность женщины, ей оказалась жительница Энгельса. Семья, где живет малышка, благополучная и раньше в поле зрения органов системы профилактики не попадала.

В рамках проверки прокуроры установят причины произошедшего. Могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, также ситуацией заинтересовались следователи СКР.