Ольга Кожанова, глава управления роспотребнадзора по Саратовской области, на сегодняшнем заседании корсовета рассказала о темпах по заболеваемости коронавирусом в регионе.

Ситуация остается напряженной, за неделю зарегистрировано 1,395 тысячи случаев — на 29 процентов больше, чем в предыдущую. Больше всего в Саратове, Энгельсском, Балаковском и Балашовском районах.

Отмечается рост на 23 процента заболеваемости в возрастной группе от 50 лет, на 49,3 процента — в группе от 65 лет и старше.

Зарегистрировано 1,05 тысячи случаев внебольничной пневмонии за неделю, 58 процентов из этого — с коронавирусом.

Выдано более тысячи предписаний предприятиям насчет принимаемых мер, например, дезинфекционного режима.

Рост заболеваемости среди работников транспорта за неделю — на 48 случаев, 46 — образования, 37 -в сфере торговли.