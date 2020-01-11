Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поделился планами по развитию дорожной отрасти в Саратовской области.

— Задача стоит — приведение в нормативное состояние всех дорог Саратовской области. Помню, в 2016 году, когда избирался депутатом в Государственную Думу, этот вопрос был самый главный на всех встречах, и постоянно он звучал. Для того, чтобы решить эту проблему, потребовалось: первое — разгрузить областной дорожный фонд, который за счет средств областного бюджета, за счет отчислений формируется в объеме 10 млрд. Плюс еще 2 с небольшим миллиарда — это за счет федеральной программы БКД [Безопасные и качественные дороги]. У нас получается где-то 12,5-13 млрд — это областной дорожный фонд. Много это или мало? Да, это деньги большие. Тем более, если сравнить, что буквально несколько лет назад этот объем был меньше 2 млрд, то сам по себе фонд вырос в объемах почти в 6 с лишним раз. Но, учитывая протяженность дорог и учитывая их состояние, этого фонда недостаточно и этих средств недостаточно. Поэтому были проведены переговоры с Правительством Российской Федерации. У нас сначала одна дорога была передана на федеральный уровень. Это дорога Саратов-Озинки. Затем вторая дорога Саратов-Ртищево-Тамбов. Третья дорога была передана Саратов-Алгай. И вышли на решение, которое позволит нам, возможно, — почему говорю возможно, потому что необходимо подготовить документацию, а она в большом количестве оформляется, но думаю, что это будет можно сделать, — должны передать дорогу Ртищево-Аркадак-Балашов-Самойловка- граница с Волгоградом и дорогу от границы с Волгоградом по левому берегу в Саратовской области до Ровного, от Ровного до Энгельса, от Энгельса до Маркса, дальше до Балакова, потом до Пугачева, и соответственно, Ивантеевки и границы с Самарской областью. Вот эту дорогу еще планируем передать на федеральный уровень. Если мы завершим передачу этих дорог, понятно, что они будут финансироваться из федерального бюджета — и на ремонт, на реконструкцию и капитальный ремонт. Это большие деньги. Ежегодно более 10 млрд. Фактически получается второй объем средств на дороги привлекается в область, но теперь уже на федеральные дороги, что немаловажно. А это значит, в экономику придет денег больше, в экономику дорожной отрасли. Но и в завершении необходимо отметить, что теперь управление федеральное будет находиться в Саратове. Нижневолжское управление по ремонту федеральных дорог, где новые рабочие места открыты, и это тоже плюс большой. Эти все решения нам позволят в течение ближайших двух-трех лет изменить ситуацию по приведению дорог в нормативное состояние. Это будет другое совершенно качество дорог на область, учитывая, что средства высвободятся, сосредоточить их на ремонтах дорог в Саратове, в Энгельсе, Балакове, других городах, в сельских населенных пунктах.