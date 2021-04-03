Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о паводковой ситуации в регионе на 3 апреля.

— Ситуация по весеннему паводку находится под особым контролем. На сегодняшний день случаев подтопления населенных пунктов и дорог на территории Саратовской области не зарегистрировано.

Угроза подтопления населенных пунктов в этих районах на сегодняшний день отсутствует, — пишет Бусаргин.

Кроме того, он рассказал о переливе двух мостов в Самойловском районе. Однако, по его словам автомобильное сообщение с селами в районе не нарушено.