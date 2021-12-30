Следственный комитет начал проверку после пожара в школе, где учился Олег Табаков.

Напомним, по предварительным данным, причиной возгорания школы номер 18 на улице Рахова днем 29 декабря стало замыкание электропроводки.

После оценки ущерба, нанесенного пожаром школе, стало понятно, что восстановительные работы потребуют много времени.

По этой причине ученики школы 18 до конца учебного года перейдут в лицей № 37, расположенный в Мирном переулке. Об этом сообщил глава областного правительства Роман Бусаргин.

Из-за большого наплыва учащихся лицей будет работать в 2 смены.