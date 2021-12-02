СК возбудил уголовное дело в отношении Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте на территории Саратовской области.

Об этом сегодня сообщили в ведомстве.

Так, было установлено, что в ночь с 28 на 29 октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области Рашкин, не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, убил лося. То есть по сути стал браконьером.

После незаконной охоты депутат Госдумы от КПРФ Рашкин попытался скрыть следы преступления. От медосвидетельствования на предмет алкоголя он отказался.

Затем Рашкин стал утверждать, что лося он уже нашёл убитым. Позже политик вновь поменял версию, рассказав, что якобы перепутал лося в темноте с кабаном.

Напомним, в Уголовном кодексе РФ за браконьерство предусмотрен максимальный срок наказания в виде лишения свободы сроком до 5-ти лет.