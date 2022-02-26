По данным на 26 февраля в Саратовской области зарегистрировано 2 635 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает тплкграм-канал регионального оперштаба.

По сравнению со вчерашним днем, это снова скачок вверх. Общее количество заболевших в области составляет 197 438 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 153 512 человек, за сутки — 2 129. На стационарном лечении находятся 2 416 человек, на амбулаторном — 36 122.

Больше всего заболевших выявили в Саратове — 1371, Энгельсском районе — 386, Ершовском — 127, Балашовском — 97, Марксовском — 89, Ртищевском — 83, Балаковском — 64, Петровском — 43.