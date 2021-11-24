Заксобрание рассмотрело 24 ноября вопрос о лишении мандата депутата Сергея Курихина.

Комиссия по проверке данных о доходах областного парламента пришла к выводу, что представленные Курихиным данные оказались заведомо неполными. Кроме того, депутат-бизнесмен, как утверждает комиссия, не соблюдал ограничения и запреты антикоррупционного законодательства.

Уточняется, что ранее Курихин обратился в Волжский районный суд по поводу решения комиссии о лишении его мандата. Однако большинство парламентариев решило не дожидаться решения суда.

В итоге беспартийный Курихин был лишён депутатского мандата.