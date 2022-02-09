Инцидент произошел в Заводском районе Саратова, где во время зимних забав изувечился 18-летний юноша.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областном минздраве, на территории Королькова сада 8 февраля парень катался с горки на тюбинге или так называемой «ватрушке».

В какой-то момент саратовец неудачно скатился с горы и столкнулся с препятствием.

В итоге парень получил тяжелые травмы. Пострадавшего госпитализировали с переломами.

Медики напоминают, что тюбинг является одним из самых травмоопасных средств для зимних игр. Во время спуска он набирает сильную скорость и не управляется ездоком.