Депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьев вновь посетил ветерана Великой Отечественной войны Василия Матвеевича Першина. Впервые парламентарий побывал в гостях у пенсионера в феврале текущего года. Во время встречи Андрей Викторович поздравил участника тех страшных событий с 95-летним юбилеем и наступающим Днем Победы. Тогда ветеран пожаловался не ветхое состояние забора. Депутат откликнулся на просьбу и оказал поддержку в установке нового забора у дома. Металлическое ограждение длиной 41 метр и высотой 1,5 метра теперь стоит вдоль улицы. В качестве материала использовали профлист. Во время повторного визита народный избранник осмотрел территорию участка и оценил качество выполненных работ по установке забора и благоустройству. Огород, где растут малина и клубника, является отдушиной Василия Матвеевича. Необычный, но нужный подарок ветерану, оказался по душе. Он остался довольным.

«Во время встреч с ветеранами, всегда интересовался волнующими проблемами. С целью их решения и оказания поддержки. Региональные и муниципальные власти должны знать о нуждах ветеранов ВОВ и чутко реагировать на их обращения. У многих из них существуют «жилищные проблемы». Просьба Василия Матвеевича была услышана. Помогать пожилым людям считаю своим долгом!», — сказал Андрей Воробьев.

Василий Матвеевич Першин в 1943 году был призван на фронт. За спиной ветерана десятки сражений и несколько ранений. Десантник рисковал своей жизнью в бою под Оршей. Был ранен под Веной и Одессой, но все же отвоевал Победу своей стране и потомкам. За свои заслуги он награжден множеством орденов и медалей.

В ходе встречи парламентарий передал ветерану «продуктовый набор», поинтересовался здоровьем и соблюдением режима самоизоляции. В завершении визита депутат поблагодарил Василия Матвеевича за проявленный героизм и мужество в годы войны. Пожелал ему крепкого здоровья и долголетия.