19 декабря в 10:00 (время местное) на железнодорожный вокзал Саратова прибудет

сказочный поезд Деда Мороза. Большое путешествие по стране на специальном поезде

подготовили для Деда Мороза Российские железные дороги.

Передвижная резиденция Деда Мороза – это специальный празднично

оформленный поезд, состоящий из вагонов для игр и квестов, салона-приемной, вагона- ресторана и других. Часть из них открыта для свободного посещения: ретровагон с фотокупе, вагон-ресторан, где повара готовят уникальные северные блюда, и вагон-лавка с сувенирами и сладостями Русского Севера.

Главный гость из Великого Устюга – Дед Мороз – выйдет на перрон, чтобы

поздравить встречающих поезд с наступающим Новым Годом и поиграть с детьми.

Специальная программа предусмотрена для тех, кто купил билеты. Она включает

участие в играх и квестах в поезде и общение с Дедом Морозом в его приемной.

Учитывая действующие противоэпидемические ограничения, доступ на перрон и в

вагоны передвижной резиденции для лиц старше 18 лет будет возможен только при

наличии сертификата о вакцинации против COVID-19 или QR-кода с него, справки о

перенесенной короновирусной инфекции, либо отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сданного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия. При себе

необходимо иметь документ удостоверяющий личность.