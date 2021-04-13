Заместитель председателя клуба «#МыВместе» Екатерина Скибина поделилась своими впечатлениями о мероприятиях, посвященных Дню космонавтики и визите Президента России Владимира Путина в Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина.

— 12 апреля 2021 года, в день 60 годовщины первого полета в космос Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил мемориальный Парк покорителей космоса, открытый на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области!

Для всей нашей страны полет Гагарина стал огромным поводом для гордости и, безусловно, колоссальным прорывом в развитии науки. Мы гордимся тем, что именно наш космонавт первым покорил космос и чтим память о нем!

Саратовская область — это место притяжения. Здесь учился Юрий Гагарин, первый раз полетел на самолете и наконец именно сюда он и приземлился. Не стоит забывать, что и космонавт номер два — Герман Титов, также приземлился в Саратовской области.

Отрадно, что Президент в этот день побывал именно на Саратовской земле. И конечно стоит отметить ту повестку, которую обсудили Владимир Владимирович и Губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Это и строительство новых крупных медицинских центров, и успехи и задачи в сфере агропромышленного комплекса, и благоустройство территории старого аэропорта. Конечно, была затронута тема борьбы с короновирусом. Важным итогом встречи стали передача Парка покорителей космоса на федеральный уровень. А также выделение федерального финансирования на программу переселения из аварийного жилья жителей Летного городка, — отметила Скибина