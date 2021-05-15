Член организационного комитета по проведению предварительного голосования «Единой России», заместитель председателя движения #МыВместе» Екатерина Скибина отметила высокую конкурентность среди кандидатов.

— Завершился прием документов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». В нашей области голосование пройдет для дальнейшего выдвижения в кандидаты не только в Государственную Думу, но и в Саратовскую городскую Думу. Всего в этой процедуре примут участие более 240 человек. Это говорит о конкурентности предварительного голосовании. Наряду с уже известными политиками и депутатами в нем примут участие общественники, волонтеры, предприниматели, врачи и учителя. Стоит отметить, что все находятся в равных условиях. Информацию об участниках можно узнать на сайте pg.er.ru.

Партия «Единая Россия» единственная политическая партия в нашей стране, которая предоставляет возможность стать кандидатами на выборах не членам партии. Если кандидата поддерживают люди и видят в нем своего представителя в парламенте он достоин стать кандидатом от партии, не смотря на отсутствие партийного билета, — отметила Скибина.

Напомним, стать избирателем и проголосовать за участников предварительного голосования «Единой России» может каждый. Сделать это можно электронно с 24 по 30 мая на сайте pg.er.ru. Кроме того, 30 мая на территории области будут также открыты привычные счетные участки. Вся информация о кандидатах размещена на официальном сайте предварительного голосования.