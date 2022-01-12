До 31 марта 2022 года пассажиры АО «Саратовская ППК» могут получить скидку в

размере 10% при покупке билетов на пригородные поезда, следующие в черте города

Саратова. Льготные условия действуют при оформлении билетов в направлении «туда-

обратно» за полную стоимость.

Акция ограничивается следующими остановками: о.п. Сокурский тракт, ст.

Жасминная, о.п. Лодочная база, ст. Багаевка. Проездные документы можно оформить в

пригородных железнодорожных кассах, в терминалах самообслуживания или у

разъездных билетных кассиров в электропоездах.

При оформлении разовых билетов через мобильное приложение «РЖД

Пассажирам» пассажирам предоставляется скидка в размере 5% от полной стоимости

проезда. Скачать и установить мобильное приложение можно бесплатно в приложениях

Google Play или AppStore.

Скидки не суммируются.