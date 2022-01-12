До 31 марта 2022 года пассажиры АО «Саратовская ППК» могут получить скидку в
размере 10% при покупке билетов на пригородные поезда, следующие в черте города
Саратова. Льготные условия действуют при оформлении билетов в направлении «туда-
обратно» за полную стоимость.
Акция ограничивается следующими остановками: о.п. Сокурский тракт, ст.
Жасминная, о.п. Лодочная база, ст. Багаевка. Проездные документы можно оформить в
пригородных железнодорожных кассах, в терминалах самообслуживания или у
разъездных билетных кассиров в электропоездах.
При оформлении разовых билетов через мобильное приложение «РЖД
Пассажирам» пассажирам предоставляется скидка в размере 5% от полной стоимости
проезда. Скачать и установить мобильное приложение можно бесплатно в приложениях
Google Play или AppStore.
Скидки не суммируются.