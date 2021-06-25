До 15 июля 2021 года пассажиры ПривЖД могут сэкономить при одновременной покупке билетов в направлении «туда-обратно» в купейных вагонах поездов дальнего следования. Скидка составит 20 процентов от стоимости обратного билета, а совершить поездку по акции можно будет до 15 сентября 2021 года.

Специальные тарифы не применяются одновременно с другими специальными тарифами или скидками. Количество мест может быть ограничено. Полный список поездов, не участвующих в акции, и условия ее проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

Напомним, что в поездах дальнего следования и в пригородных поездах холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает пять часов, ношение масок пассажирами является обязательным. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады.