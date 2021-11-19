Пассажиры Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» — дочернее общество

ОАО «РЖД») до 23 декабря 2021 года могут воспользоваться скидками для совершения индивидуальных поездок в купейных вагонах. Предложение действует в рамках акции «Скидки при выкупе купе».

При выкупе всех мест в купе с момента начала продаж и до 6 дней до даты отправления включительно действует скидка 10%. Если билеты приобретаются за 5 дней и менее до отправления поезда размер скидки составит 20%.

Более подробная информация об условиях проведения акции доступна на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками, а также при покупке билетов организованным группам пассажиров, по детскому тарифу, по специальным талонам, по воинским и железнодорожным транспортным требованиям. Скидка применяется только к тарифам на проезд.

Частичный возврат билетов не производится. Приобрести билеты по специальным ценам можно через официальные ресурсы ОАО «РЖД», а также в железнодорожных кассах дальнего следования.