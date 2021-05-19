Член общественной палаты Саратовской области Елена Склярова прокомментировала решение избирательной комиссии о пересчете голосов на участке №20 Саратова.

— Избирательная комиссия, рассмотрев жалобу от наблюдателя приняла решение пересчитать бюллетени на избирательном участке №20 города Саратова. Это еще раз подтверждает, что региональный избирком работает на демократических принципах. Избирательная комиссия работает открыто и готова рассматривать жалобы если они составлены в рамках закона и по существу.

Готов пресекать любые нарушения если они есть. Конечно, если наблюдатели на участке действуют в рамках действующего законодательства и их заботит открытость выборов. Их стоит только поблагодарить за хорошо выполненную работу. Но вместе с тем не редки случаи, когда представители оппозиционных политических партий занимаются на избирательных участках откровенными провокациями, — отметила Склярова.