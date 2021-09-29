Член общественной палаты Саратовской области Елена Склярова подвергла жесткой критики действия коммунистов по дискредитации итогов выборов, усомнившись в искренности их работы.

-Выборы в Государственную Думу и городскую Думу Саратова состоялись, итоги признаны. «Единая Россия» одержала в них уверенную победу, а оппозиция, провалив работу с избирателями сейчас пытается реабилитироваться, ставив под сомнение итоги выборов. Стоит сказать, что любые попытки подвергнуть сомнению легитимность выборов должна рассматриваться через призму уголовного кодекса. Если оппозиционные силы усомнились в итогах выборов, то пусть доказывают свою правду в рамках действующего законодательства, в судах. Если этого нет, то все эти крики похожи на провокации. Целью их является подрыв государственности в угоду антироссийских сил на западе. Коммунисты не в первый раз своими действиями ставят под угрозу безопасность и целостность страны. Создается впечатление, что они действуют под дудку западных кукловодов, — подчеркнула Склярова.