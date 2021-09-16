Член общественной палаты Саратовской области Елена Склярова раскритиковала проект «умное голосование» предположив, что он создан антироссийскими силами и направлен на подрыв Российской государственности

— Умное голосование — это проект, который никаким образом не может отразить настоящую суть выборов. Когда избиратели оценивают поступки кандидатов, а не их слова и грязный пиар. Думаю, в данном случае избиратели не сделают выбор, основанный на пустословии.

Поддержка так называемым «умным голосованием» в Саратовской области кандидатов — коммунистов говорит лишь о том, что КПРФ все более колоброционирует с антироссийскими прозападными силами. Теперь становиться совершенно очевидным, что коммунисты тесно связаны с проектами оппозиционеров Алексея Навального и Михаила Ходорковского. СМИ одного признали иностранным агентом, организацию другого — экстремистской. Оппозиционеры получают финансирование от западных структур. Коммунисты хотят получить покровительство подобных союзников. Но их вмешательство в наши выборы недопустимо. Все, что получат комсомольцы от такой связи — это позор в глазах избирателей, — подчеркнула Склярова.