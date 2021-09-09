Член общественной палаты Саратовской области Елена Склярова в своих социальных сетях прокомментировала инициативу об отмене обязательного техосмотра автомобилей, отметив правильность и своевременность этой инициативы.

—Я уверена, что предложение об отмене обязательности проведения процедуры техосмотра для физических лиц — это большая победа, движение в позитивном направлении.

Проблема назрела уже давно, было очень много дискуссий по данному вопросу. Наконец-то есть конкретные шаги по решению, инициатива партии «Единая Россия» нашла поддержку и проект внесён на обсуждение.

Общаюсь со многими автовладельцами, и все чаще слышу тезис о том, что обязательность данной процедуры лишь увеличивает стоимость ОСАГО. Уверена, что многие поддержат эту инициативу партии. Но, тем не менее, не стоит забывать о том, что речь идёт только о легковых автомобилях физ. лиц, процедуру для юридических лиц никто не отменял, так как вопросы безопасности участников дорожного движения превыше всего. Если автовладелец ответственный, он будет всегда следить за состоянием своего автомобиля. А данная инициатива лишь упростит жизнь автолюбителя, — отметила Елена Склярова.