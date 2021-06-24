Член Общественной палаты Саратовской области Елена Склярова раскритиковала позицию коммунистической партии, основанную лишь на критике и защите бизнес-интересов олигархов спонсоров своей партии. Сегодня проходит съезд КПРФ, на котором была озвучена предвыборная программа

— На сегодняшнем съезде партия КПРФ приняла предвыборную программу, с которой она пойдет на выборы в Государственную думу в сентябре этого года. Озвученная на съезде программа мало чем отличается от предыдущих. Критика всего и вся, оглядки в советское прошлое. Коммунисты часто вспоминают 90-е годы, виня их в развале промышленности, сельского хозяйства и тотальной бедности. Они, наверное, подзабыли, что именно в 90-х годах большинство в Государственной думе принадлежало КПРФ. Таким образом, ответственность за решения принятых в то время лежит именно на коммунистах.

Позиции коммунистов, как и их программа, тотально устарела и не отвечает вызовам современности. Вместо предложений по решению текущих задач коммунисты смотрят назад, занимаются пустым критиканством, озабочены защитой бизнес-интересов своих спонсоров и приближенных к КПРФ олигархов, — подчеркнула Склярова.