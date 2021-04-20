Член общественной палаты, Елена Склярова считает, что депутатский мандат Николай Бондаренко использует ради собственного обогащения. Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях.

— Когда – то депутат Бондаренко пытался прожить на минимальный доход питаясь макаронами. Но как мы в последнее время узнали жить Николай Бондаренко предпочитает на широкую ногу. Посещает дорогие рестораны, где употребляет явно не макароны. Доход оказался у коммуниста соответствующим, чтобы позволить себе подобные посиделки.

По данным декларации Николай за прошлый год получил почти шесть миллионов. Если посмотреть его декларации в начале его депутатской деятельности, то доход он увеличил в 100 раз.

Для чего Бондаренко шел в думу? Складывается впечатление, что только ради обогащения.

Стало ли у жителей его округа меньше проблем и больше решенных вопросов – не уверена. Справедливо, что в областной думе инициировали проверку его доходов. Никто не против блогерства, но получать деньги от западных компаний и наживаться на доверии людей будучи депутатом недопустимо, — считает Склярова.