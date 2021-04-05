Сегодня, 5 апреля, в центре Саратова на перекрестке улиц Кутякова и Чапаева в Саратове произошло ДТП.

Как сообщает корреспондент интернет-издания “Новости Саратова”, дорогу не поделили Skoda Octavia и Lada Priora.

О пострадавших не сообщается.