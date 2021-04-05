Домой Рубрики Новости Саратова Skoda Octavia и Lada Priora столкнулись в центре Саратова РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Skoda Octavia и Lada Priora столкнулись в центре Саратова По Новости Саратова - 05.04.2021 55 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 5 апреля, в центре Саратова на перекрестке улиц Кутякова и Чапаева в Саратове произошло ДТП. Как сообщает корреспондент интернет-издания “Новости Саратова”, дорогу не поделили Skoda Octavia и Lada Priora. О пострадавших не сообщается. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА На курорте в Саратовской области загорелась баня Саратовцы ответят за создание фирм-однодневок Команда ПИУ РАНХиГС – призер Всероссийской олимпиады по таможенному делу ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ На курорте в Саратовской области загорелась баня Новости Саратова - 05.04.2021 0 Сегодня, 5 апреля, в 6:57 два пожарных расчета отправились тушить баню на хвалынском горнолыжном курорте. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Площадь возгорания составила... Skoda Octavia и Lada Priora столкнулись в центре Саратова 05.04.2021 Саратовцы ответят за создание фирм-однодневок 05.04.2021 Команда ПИУ РАНХиГС – призер Всероссийской олимпиады по таможенному делу 05.04.2021 Из-за паводка в Базарном Карабулаке затопило семь домов 05.04.2021