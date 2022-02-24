Купить карибский паспорт гораздо проще, чем европейский. И дело не только в прозрачной и быстрой процедуре оформления документа. Стоимость гражданства на Карибах и в ЕС существенно отличается не в пользу Старого Света. Например, официальный статус в Сент-Китсе и Невисе можно оформить за инвестиции от 150 000 USD. Процедура полностью дистанционная, занимает не более 6 месяцев и проводится через профильное агентство.

По информации специалистов «Иммигрант Инвест», за время существования программы бизнес-миграции, а это 38 лет, паспорта получили более 20 тысяч инвесторов: https://immigrantinvest.com/citizenship-saint-kitts-and-nevis/. Такая популярность объясняется выгодными финансовыми условиями, быстрыми сроками рассмотрения заявок и широким спектром преимуществ, которые получает иностранец. Затраты на получение второго паспорта Сент-Китса и Невиса Правительство Сент-Китса и Невиса предлагает состоятельным иностранцам стандартный для карибских стран выбор схем вложения средств: разовая дотация или приобретение недвижимости. Соискатель статуса подбирает наиболее выгодный для себя вариант:

● 150 000 USD и более — перевод на счет государственного фонда;

● 200 000 USD и более — приобретение доли (пакета акций) в курортном комплексе или отдельного объекта недвижимости (виллы, апартаментов, коттеджа).

Эксперт по инвестиционному карибскому гражданству Злата Эрлах («Иммигрант Инвест») указывает на необходимость внесения в общую смету таких расходов:

● проверка биографии и репутации — 7 500 USD;

● госсбор при покупке недвижимости — 35 050 USD;

● другие пошлины — 1 161 USD.Также доплата предусмотрена за участие в программе бизнес-миграции родственников инвестора.

Основной заявитель может внести в запрос на получение экономического паспорта Сент-Китса и Невиса своего супругу или супруга, детей, отца и мать, брата или сестру. Обратите внимание, что средства, вложенные в объекты недвижимого имущества, можно вернуть спустя 7 лет непрерывного владения. Помимо этого, туристическое жильё можно сдавать в аренду через управляющую компанию. Это позволит получать прибыль в размере до 5% годовых.

Преимущества, которые дает владельцу экономическое гражданство Сент-Китса и Невиса Оформляя гражданство Сент-Китса и Невиса за инвестиции, финансово независимый иностранец получает:

● безвиз со 157 странами мира;

● возможность оформить визу в США на 10 лет без проведения дополнительных проверок;

● налоговые преференции после получения статуса резидента;

● льготы для международных компаний, зарегистрированных в юрисдикции островов.

Карибские чиновники не устанавливают строгие сроки обязательного проживания на территории страны. Однако инвестор может в любой удобный момент покинуть пределы родной страны и поселиться на Сент-Китсе и Невисе. В качестве альтернативы описанной выше программе бизнес-миграции эксперты «Иммигрант Инвест» рекомендуют рассмотреть предложение правительства Сент-Люсии:

https://immigrantinvest.com/blog/citizenship-of-saint-lucia/. Чтобы купить паспорт в этой стране, необходимы инвестиции в размере 100 000 USD. Пакет документов от финансово независимого лица рассматривается в течение 3 месяцев.