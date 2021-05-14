Не стало детского хирурга из энгельсской больницы №1 Валентина Маркова.

Она в 1972 году закончила Саратовский медицинский институт по специальности «Педиатрия». Трудилась санитаркой, медсестрой — ночной и участковой, ночной няней, врачом-хирургом в районной больнице Пугачева и травмпункте Энгельса. С 1977 по 1979 год проходила двухгодичную ординатуру по специальности «Детская хирургия».

—Ответственный, добросовестный, исполнительный работник. Дисциплинарный,корректный,знающий специалист с высокой профессиональной активностью. В 2006 году была награждена Почетной грамотой министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Соболезнуем вместе с родственниками усопшей. Потеря близкого вам человека потрясла нас. Разделяем горечь утраты, скорбим и молимся вместе с вами. Вечная память, — написали в Instagram-аккаунте учреждения здравоохранения.