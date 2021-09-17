Сегодня, 17 сентября, на 56-м году жизни скончалась Алла Лопатина-Боголей — редактор и голос радио «КП-Саратов»

Алла работала на радио Комсомольской правды с самого его появления. Она отучилась в СГУ им. Чернышевского, получила награду «Радиомания 2011» и знак ФСКН России, а также была отмечена почетными грамотами мэрии, информации и печати Саратовской области, ГУ МЧС Саратовской области. В 2018 году она стала членом Союза журналистов России.

Коллектив информационного агентства «Волга-Медиа» выражает соболезнования родственникам Аллы.