Вчера, 20 июля, после болезни на 82-м году жизни скончалась основатель саратовского регионального центра экспертизы в строительстве Светлана Севостьянова.

Под ее руководством в 1992 году был создан региональный центр по ценообразованию в строительстве при институте «Саратовгражданпроект». Учреждение было открыто для разработки и издания сборников территориальных расценок на строительные работы, осуществления экспертизы проектно-сметной документации объектов областного и федерального заказов, в том числе, и объектов социального заказа.

В 2001 центр стал государственным учреждением, а в 2006 году он был переименован в ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве». В последние годы Светлана Севостьянова руководила отделом ценообразования и мониторинга цен строительных ресурсов центра.

За многолетний труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие строительной отрасли неоднократно награждалась ведомственными и областными наградами.

— Коллектив министерства строительства и ЖКХ области выражает искренние соболезнования близким и родным Светланы Михайловны. Ее прекрасные человеческие качества, высочайшее мастерство и инициативность снискали уважение, признание и огромный авторитет. Друзья и коллеги запомнили ее как светлого человека и настоящего профессионала строительной отрасли, — отметили в ведомстве.

Министерство строительства и ЖКХ области