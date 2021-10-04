Сегодня, 4 октября скончался скульптор-монументалист, автор скульптуры быка-солевоза в Энгельсе Александр Садовский.

Александр родился в 1956 году в Омске, отучился в художественной школе и служил художником на Байконуре в советской армии. После службы он отучился в педагогическом институте имени Абая и стал членом союза дизайнеров Казахстана.

С 1997 по 2000 год учился в центре «NESTE Kemicels ОУ» в Финляндии, где приобрел квалификацию «специалист по применению композитных материалов и гелькоутов» и переехал в Энгельс в 1991 году.

Он стал автором многих известных монументов Саратовской области: Энгельсского быка-солевоза, танцующей пары на Бульваре Роз, памятника «Верным сынам отечества», также он является автором «Аллеи Героев в Балаково.

За свои оспехи он был награжден почетным знаком губернатора и медалями «За заслуги перед отечественной культурой», Золотой медалью «За вклад в отечественную культуру».