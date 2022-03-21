Сегодня, 21 марта, в 73 года скоропостижно скончался бывший министр экономического развития и торговли Саратовской области Александр Ульянов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, он начал работать в 1966 году в должности слесаря Саратовского завода свинцовых аккумуляторов. В органах исполнительной власти Александр Александрович работал с 1971 года.

С 1982 года Александр Ульянов занимался вопросами автоматизированной системы плановых расчетов.

В 1992 –1994 в компетенцию Александра Ульянова, как заместителя председателя комитета по экономике, входили рыночные преобразования экономики области, создание инфраструктуры рынка.

— Пройдя путь от старшего инспектора областного финансового отдела Саратовского облисполкома до министра экономического развития и торговли Саратовской области, Ульянов снискал уважение не только руководства и работников возглавляемого коллектива, но и руководителей многих курируемых организаций, предприятий, учреждений.

Александр Александрович является одним из разработчиков первых программ создания в области механизмов рыночной экономики.

По инициативе и при методическом руководстве Александра Ульянова была внедрена система расчетов областных индексов – дефляторов и их использование в прогнозировании. В большинстве регионов России подобная работа не проводится.

Под его руководством в регионе для поддержки предпринимателей создавался бизнес-инкубатор.

За добросовестный труд и профессионализм в работе Александр Ульянов неоднократно награждался Почетными грамотами ведомств разных уровней власти и Почетным знаком губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле». Награжден Знаком отличия «За безупречную службу».

Александр Ульянов был высококвалифицированным специалистом, владеющим передовыми технологиями экономической работы, всегда готовый поделиться своими знаниями и опытом, помочь в работе. На протяжении всей трудовой деятельности продолжал быть принципиальным и целеустремленным специалистом своего дела, постоянно совершенствуя свой профессионализм и на первое место ставя интересы дела, — говорится в сообщении министерства.