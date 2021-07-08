В минувший вторник, 6 июля, на 84-м году ушел из жизни кандидат медицинских наук, доцент кафедры оториноларингологии Саратовского медицинского университета им. В.И. Разумовского Роберт Капрелов.

Он приехал в областной центр в 1956 году и поступил на лечебный факультет. По окончанию обучения он прошел первичную специализацию по общей хирургии и поехал по распределению работать

главным врачом в районную больницу в Красный Яр. В аспирантуре обучался по специальности «Госпитальная челюстно-лицевая хирургия». А его кандидатская диссертация была посвящена актуальной проблеме челюстно-лицевой травматологии.

После блестящей защиты в 1971 году начал работать на кафедре оториноларингологии Саратовского медицинского университета, где он прошел путь от ассистента до доцента.

Под его руководством прошли первичную специализацию около 400 врачей и более 1,6 тысячи — переподготовку по специальности «Оториноларингология», а также более 30 ординаторов, работающих в различных городах России и за рубежом.