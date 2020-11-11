Вчера, 10 ноября, на 71-м году жизни не стало председателя ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья Вячеслава Цоя. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Он занимал свою должность с 2009 года, до этого с 1996 был председателем саратовской организации союза архитекторов России.

— От лица министерства строительства и ЖКХ области выражаю искренние соболезнования близким и родным Вячеслава Вениаминовича. Он обладал огромным опытом работы в областиархитектуры и проектирования, был профессионалом своего дела, интересным собеседником и отличным человеком, — подчеркнул министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.