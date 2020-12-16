Ушел из жизни почетный гражданин Энгельса Артур Михель. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

—Почти сорок лет своей трудовой жизни он отдал работе на Энгельсском троллейбусном заводе им. Урицкого. Придя на предприятие в 1957 году, он прошел большой путь от рабочего до директора завода. За личный вклад в развитие отрасли Артуру Ивановичу были присвоены звания заслуженного работника промышленности СССР и заслуженного машиностроителя России, — отмечается в сообщении.

Артур Михель в течение 20 лет возглавлял совет директоров Энгельса.

Александр Стрелюхин отметил, что был знаком с ним. Он скорбит вместе с его близкими, друзьями и коллегами.