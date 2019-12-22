Скончался 28-летний лейтенант полиции, который получил огнестрельное ранение в Заводском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, он погиб при исполнении служебных обязанностей.

Вчера, 21 декабря, в Заводском районе полиция остановила двух граждан, один из которых внезапно выстрелил из неустановленного оружия в инспектора патрульно-постовой службы четвертого взвода мобильного батальона полка ППСп УМВД России по Саратову

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от обильной кровопотери.

Сотрудники полиции задержали 32 и 40-летних граждан, с места происшествия изъят предмет, похожий на пистолет.

По факту проводится служебная проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».