В Балтайском районе Саратовской области ушёл из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны Иван Леонтьевич Юдин.

Как сообщили в местной администрации, фронтовик скончался 2 мая на 96-м году жизни.

Выходец из крестьянской семьи работал в колхозе.

Незадолго до окончания войны, в 1945 году военный комиссариат направил юного Ивана Юдина на станцию Инза Ульяновской области, где формировались маршевые роты.

Нашего земляка отправили на Дальний Восток.

После демобилизации ставший офицером Юдин уехал в Хабаровск, где окончил вечернюю школу.

Затем он поступил в Свердловский юридический институт.

Юдин работал после войны в органах МВД.

В отставку вышел в должности следователя по особо важным делам.

Став пенсионером, вернулся в Балтай.