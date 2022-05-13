В Балтайском районе Саратовской области ушёл из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны Иван Леонтьевич Юдин.
Как сообщили в местной администрации, фронтовик скончался 2 мая на 96-м году жизни.
Выходец из крестьянской семьи работал в колхозе.
Незадолго до окончания войны, в 1945 году военный комиссариат направил юного Ивана Юдина на станцию Инза Ульяновской области, где формировались маршевые роты.
Нашего земляка отправили на Дальний Восток.
После демобилизации ставший офицером Юдин уехал в Хабаровск, где окончил вечернюю школу.
Затем он поступил в Свердловский юридический институт.
Юдин работал после войны в органах МВД.
В отставку вышел в должности следователя по особо важным делам.
Став пенсионером, вернулся в Балтай.