В свой день рождения ушел из жизни старейший сотрудник кафедры нейрохирургии саратовского СГМУ, кандидат медицинских наук Семен Скулович. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Он родился 15 февраля 1940 года в Витебске.

Был соратником основателя кафедры Е.И. Бабиченко, всю жизнь посвятил преподаванию нейрохирургии и работе в стенах ГУЗ ««1-я городская клиническая больница им. Ю.Я. Гордеева» Саратова.

Еще он занимался научной работой, в 1971 году написал кандидатскую диссертацию о проведении восстановительных операций на черепе.

Прощание состоится 17 февраля в 10:30 в траурном зале еврейского кладбища.