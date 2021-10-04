В ночь с 3 на 4 октября скончался саратовский кинорежиссер и сценарист Дмитрий Луньков.

За свою жизнь он снял более 60 документальных фильмов. Ему присвоено звание «заслуженный деятель искусств РСФСР».

Он родился в Энгельсе 14 апреля 1936 года в семье художника и домохозяйки. Получил образование в СГУ, отучившись на филологическом факультете, после чего работал редактором, а затем главным редактором на саратовском телевидении.

В 1972 году Дмитрий Луньков полностью перешел на режиссерскую работу. В его кинокартинах в основном показаны жители российских сел. Фильмы раскрывают душу простого человека.

Также он был активным участником общественной и культурной жизни области — он был народным депутатом СССР от союза кинематографистов, членом ВС СССР, а также входил в Межрегиональную депутатскую думу.

Он скончался от коронавируса в ночь с 3 на 4 сентября.