В Саратове умер писатель Юрий Никитин, сообщает пресс-служба министерства культуры Саратовской области.

Юрий родился в 1935 году в Ленинграде, но всегда считал себя коренным саратовцем,поскольку его дед родом из Базарно-Карабулакского района, а мать — из Аткарска.

В 1959 году Никитин поступил в СГУ на филолога. Редактировал газету «Заря молодежи». Первые рассказы публиковал в журналах «Волга», «Новый мир». С 1976 по 1998 год был членом Союза писателей СССР/России. Он окончил Ворошиловградское лётное училище и пригал с парашютом,впечатления от этого легли в основу повести «Голубой карантин».

Прощание с писателем состоится 12 августа на улице Мичурина, 115. Начало в 10:30.