Скончался саратовский полковник полиции в запасе, ветеран органов внутренних дел Леонид Юрченко. Прощальный пост об усопшем написал в своем инстаграм-аккаунте министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

— Сегодня не стало рядом с нами настоящего патриота нашей Родины, моего товарища, Юрченко Леонид Анатольевича, прости нас за то что не смогли помочь в борьбе с этой заразной, как ты помогал в борьбе за дело нашей страны, не раз рисковал и жизнью и здоровьем не думая о себе. После такой потери многое кажется незначимыми и неважны , когда понимаешь истинное слово жизнь, — написал министр.